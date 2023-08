Fans verwirrt: Kim Kardashian sieht plötzlich aus wie Victoria Beckham

Ihre Fans mussten wohl zweimal hinschauen, um Kim Kardashian zu erkennen - der Reality-Star hat in der neuen Herbstkampagne 2023 von Marc Jacobs nämlich eine unheimliche Ähnlichkeit mit der britischen Modemacherin Victoria Beckham.

Kardashian als Beckhams Doppelgängerin

Eines der veröffentlichten Fotos, auf dem Kardashian in einem schwarzen Outfit und gepunkteten Handschuhen zu sehen ist, weckte in der Internet-Gemeinschaft Erinnerungen an Victoria Beckham zu Spice-Girls-Zeiten. Viele Fans verglichen den Reality-Star mit der Fashiondesignerin und zeigten sich darüber verblüfft, wie ähnlich Kim auf dem Foto ihrer Kollegin sieht.

Andere spotteten, warum die Marke nicht mit "echten Modeikonen" wie Beckham zusammenarbeite.