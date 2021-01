Schmuse-Foto auf Instagram: Brian Austin Green macht neue Beziehung offiziell

Die Spatzen pfiffen es längst schon von den Dächern: Nicht nur Megan Fox ist nach ihrer Trennung wieder verliebt. Auch ihr Ex Brian Austin Green hat eine neue Liebe gefunden. Bereits im Dezember waren Gerüchte laut geworden, wonach der Schauspieler die Profitänzerin Sharna Burgess (bekannt aus der Tanzshow "Dancing With The Stars") daten soll.

Brian Austin Green steht zu neuer Liebe

Am Weihnachtstag wurden die beiden auf dem Flughafen in Los Angeles unterwegs in den gemeinsamen Urlaub gesichtet. Kurz zuvor hatte Burgess in einem Interview mit Us Weekly erzählt, dass sie einen neun Partner habe. Sie sei "weg vom Fenster. Dafür, von einer fixen Beziehung zu sprechen, sei es aber noch zu früh.

Nun haben die beiden Turteltäubchen ihre Liebe aber doch schon offiziell gemacht. Burgess postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto, auf dem sie und Green ganz verliebt zu sehen sind. Das Paar befindet sich auf einem Balkon und tauscht einen innigen Kuss vor einer tropischen Meereskulisse aus.