Schlechter Ruf: Wieso Charles wohl nicht "König Charles" sein wird

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wird ihr ältester Sohn, Prinz Charles, eines Tages die Regentschaft übernehmen. Adels-Experten halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass der Thronfolger als "König Charles" in die Geschichte eingehen wird. Aufgrund der negativen Konnotationen, die seine Vorfahren König Charles I. und II. hervorrufen, könnte sich der 73-Jährige dafür entscheiden, unter einem anderen Namen zu regieren.

Wird Prinz Charles einmal King George VII?

Prinz Williams und Prinz Harrys Vater rangiert bereits seit sieben Jahrzehnten - so lange sitzt Elizabeth II. schon auf dem Thron - als der Erste in der britischen Thronfolge. Damit ist er der am längsten amtierende rechtliche Erbe der britischen Monarchie. Der offizielle Titel von Queen Elizabeths II. ältestem Sohn lautet HRH Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay und Duke of Edinburgh.