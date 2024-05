Schauspielerin Anne Hathaway hat sich in ihren 20ern "verloren gefühlt"

Die frühen Jahre des Erwachsenenlebens können schon ganz schön hart sein, vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Dies hat auch US-Schauspielerin Anne Hathaway (41) so erlebt, wie sie gegenüber "Entertainment Tonight" erzählte.

"Ich fühle mich in meinen 40ern auf jeden Fall viel wohler in meiner Haut als in meinen 20ern. In meinen 20ern habe ich mich verloren gefühlt. Ich fühlte diesen Druck, alles zu wissen, und ich dachte, dass ich etwas falsch mache, weil ich nicht alles über mich weiß. Aber es hat sich herausgestellt, dass genau das der Sinn des Lebens ist.”