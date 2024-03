Hollywoodstar Anne Hathaway macht Fehlgeburt öffentlich

"Grounded" ist ein Ein-Personen-Stück und beschreibt das Leben einer Pilotin, die zwölf Stunden am Tag Kampfeinsätze einer Drohne lenkt. Die restlichen zwölf Stunden verbringt sie mit ihrer Familie in der Vorstadt. Geschrieben hat das Theaterstück George Brant, die Regie übernahm Julie Taymor ("König der Löwen"). Hathaways Figur ist in dem Stück schwanger.

Hathaway: "Musste jeden Abend auf der Bühne gebären"

"Ich musste jeden Abend auf der Bühne gebären", so Hathaway zu Vanity Fair. Kaum jemand habe gewusst, was sie damals durchgemacht habe. Sie habe einigen Freunden von der Fehlgeburt erzählt, die sie nach einer ihrer Aufführungen hinter der Bühne besuchten. "Es war zu viel, um es für mich zu behalten, denn auf der Bühne musste ich so tun, als wäre alles in Ordnung", so die Schauspielerin. Nach ihrer Erfahrung könne sie sich besser in Frauen hineinversetzen, die ähnliches durchmachen.