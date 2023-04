Schauspieler Heiner Lauterbach (70): "Mein Leben bestand aus vielen Orgien"

Davon sei jetzt übrigens eine Neuauflage in Planung. "Tatsächlich wird daran gearbeitet. Aber in Form einer Serie", verriet der Mime. "Wenn der Uwe (Ochsenknecht – Anm. d. Red.) mitmacht, dann mache ich auch mit. Das ist so gedacht."

In jungen Jahren hat Heiner Lauterbach übrigens nichts ausgelassen, wie auch seine Biografie heißt ("Nichts ausgelassen", 2006). "Mein Leben bestand aus vielen Orgien. Ich hatte Langeweile, also habe ich gesoffen und gehurt", erzählte er 2006 in einem Interview mit dem Stern.

Das Buch hatte er ursprünglich für seinen Sohn Oscar (34) geschrieben, den er aus seiner ersten Ehe mit Kollegin Katja Flint (63) hat, die 1991 in die Brüche ging. Von 1996 bis 2000 war er mit Schauspielerin Jenny Elvers (50) liiert.