Heiner Lauterbach: "Gibt nichts Langweiligeres als böse Menschen böse darzustellen"

Auch am Filmset standen das Wohl der Tiere und Umweltbewusstsein im Vordergrund. "Die Sharon von Wietersheim (Regisseurin, Anm.) ist natürlich wirklich prädestiniert für ihre Aufgabe, weil sie von Haus aus ein unglaublich tierliebender Mensch ist. Allein schon wie sie mit Pferden umgeht und welches Verhältnis sie zu ihnen hat, das ist wirklich immer wieder schön und für mich als empathischen Menschen, auch was Tiere betrifft, ist das wunderbar", so Lauterbach.

Auf Initiative der Regisseurin tischte das Filmcatering übrigens auch vegetarische und vegane Speisen auf.

Und an einer Fortsetzung wird auch schon gewerkelt, wie Lauterbach verriet. "Sharon von Wietersheim arbeitet an einer wirklichen Auflösung von Mallinckroth. Dass man wirklich die genauen Hintergründe seines Handelns erfährt."