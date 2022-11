Schach-Duell der Giganten: Annie Leibovitz inszeniert Ronaldo und Messi

"Victory is a State of Mind" - also etwa "Sieg ist eine Sache des Geistes", kommentierten die beiden Sportstars das für das Modelabel Louis Vuitton entstandene Werbefoto, auf dem sie konzentriert versunken in ein Schachspiel zu sehen sind. Als Spielbrett fungiert ein Koffer mit dem ikonischen Muster der Luxusmarke.

Hochkarätige Werbepartnerschaft

Die Zusammenarbeit von Ronalo, Messi und Leibovitz dürfte für alle Beteiligten lukrativ sein - die Fußballer haben eine enorme Reichweite in den sozialen Medien. Unter den Teilnehmern der Fußball-WM 2022 in Katar dürfte Ronaldo gar jener mit dem größten Einfluss auf Instagram sein. Zu diesem Schluss kam das Marktforschungsunternehmen Nielsen im September. Das entsprechende Ranking, in dem die Follower-Anzahl, das Wachstum der Anhängerschaft, die Engagement-Rate und der durchschnittliche Markenwert pro Post berücksichtigt wurden, führt der Portugiese vor Messi, Neymar und Kylian Mbappé an. Laut Nielsen-Aussendung verzeichnete Ronaldo, der bei Manchester United weniger Einsatzzeit bekommt als bei seinen früheren Stationen, im vergangenen Jahr ein Wachstum von rund 47 Prozent bei der Anzahl seiner Instagram-Followerinnen und Follower.