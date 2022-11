"Familie der Königin" setzte sich nach Tod von Ronaldos Sohn mit ihm in Verbindung

Nach dem Tod seines Sohnes habe die britische Royal Family ihm ein Kondolenzschreiben zukommen lassen, so der 37-jährige Portugiese. "Ich habe auch einen Brief von der Familie der Königin erhalten, das hat mich sehr überrascht." Er respektiere die "englische Gemeinschaft" deshalb sehr, meint Ronaldo. "Die Engländerinnen und Engländer waren in diesem schwierigen Moment meines Lebens wirklich nett zu mir und meiner Familie." Der Tod seines Sohnes sei "wahrscheinlich der schlimmste Moment, den ich in meinem Leben seit dem Tod meines Vaters erlebt habe".

Ronaldo und Partnerin teilten Verlust

Ronaldo und Partnerin Georgina Rodriguez hatten im April dieses Jahres erstmals ein gemeinsames Bild mit der neugeborenen Tochter veröffentlicht. "Home sweet home. Gio und unser Baby-Mädchen sind endlich bei uns", schrieb Ronaldo zu einem Foto auf Instagram, das das Paar mit den insgesamt fünf Kindern zeigt. Wir wollen allen danken für die netten Worte und Gesten. Eure Unterstützung ist sehr wichtig und wir alle haben die Liebe und Respekt gespürt, die ihr für unsere Familie habt", so Ronaldo weiters.