König Charles informiert Follower über dramatische Neuigkeiten

An Australiens Ostküste sorgen seit Monaten immer neue Regenfälle und Überschwemmungen für Verzweiflung. Viele Menschen haben alles verloren. Der britische König Charles III äußerte sich zu der verheerenden Lage auf Instagram.

"Mit großer Besorgnis haben meine Frau und ich die Nachricht von den schrecklichen Überschwemmungen in den letzten Wochen in Victoria verfolgt. Unsere aufrichtigen Gedanken sind bei allen Betroffenen und den erlittenen Verlusten. Obwohl mir klar ist, dass dieser Notfall noch nicht vorbei ist, möchte ich den außergewöhnlichen Bemühungen der Rettungsdienste, der australischen Verteidigungsstreitkräfte und den Tausenden von Freiwilligen, die an Bergungsbemühungen beteiligt waren, Anerkennung zollen. Es ist besonders inspirierend zu sehen, wie sich Gemeinschaften zusammengeschlossen haben, um Häuser und Vieh zu schützen und sich in dieser entsetzlich schwierigen Zeit gegenseitig zu unterstützen. Wir übermitteln unsere besonderen Wünsche an alle Victorianerinnen und Victorianer, während Sie weiterhin Ihre bemerkenswerte Belastbarkeit und Stärke unter Beweis stellen", so Charles in seinem an Gouverneurin Linda Dessau adressierten Statement am Mittwoch.