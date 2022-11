Der wichtige Rat, den Meghan vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry bekam

Die mit ihrer Familie in Kalifornien lebende Herzogin Meghan hat in ihrem "Archetypes"-Podcast angegeben, von ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 von einer "sehr, sehr einflussreichen und inspirierenden Frau" einen Ratschlag erhalten zu haben, der ihr weiteres Leben beeinflusste. Um wen es sich handelt, verriet Meghan im Gespräch mit ihren Gästen, den Schauspielerinnen und Aktivistinnen Jameela Jamil, Shohreh Aghdashloo und Ilana Glazer, nicht. In der Podcastfolge thematisierten sie, dass aktivistische Tätigkeiten von Frauen oftmals kritisiert werden.

Bitte ermutigte Meghan, weiterzumachen

"Sie sagte zu mir, ich weiß, dass sich dein Leben gerade verändert, aber bitte gib nie deinen Aktivismus auf. Denn er bedeutet Frauen und Mädchen so viel", so Meghan. "Und ich habe die Arbeit für Frauen und Mädchen weiter gemacht, weil es wichtig ist, ja. Aber auch, weil sie mich dazu ermutigt hat." Die "kollektive Stimme", mit der man sich gegenseitig motiviere, sei möglicherweise der springende Punkt, meint die Herzogin.