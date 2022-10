Scarlett Johansson über "bizarre" Sexszene mit Joaquin Phoenix

2013 verzauberte Scarlett Johansson Hollywoodstar Joaquin Phoenix im Science-Fiction-Drama "Her" von Spike Jonze als Computerprogamm Samantha mit ihrer Stimme, in die sich Phoenix in der Rolle des schüchternen Theodore Twombly unsterblich verliebte.

Scarlett Johansson fand erotische Szene mit Phoenix "bizarr"

Jetzt, viele Jahre später, erinnerte sich Johansson in Dax Shepards Podcast "Armchair Expert" an eine doch recht eigentümliche intime Szene, die sie damals mit ihrem Co-Star darstellen musste. Da Samantha nicht real, sondern lediglich eine künstliche Intelligenz war, sei es "umständlich" und "bizarr" gewesen, Sextalk mit ihrem Kollege zu betreiben, enthüllte die gebürtige New Yorkerin.