Prinzessin Catherine will Meghan historisches Angebot machen

Ob es zu einem Treffen von Harry und Meghan mit William und Kate kommen wird in den USA, ist bisher nicht bekannt. Beide Paare werden sich zum Zeitpunkt der Reise an der Ostküste aufhalten. Meghan soll dem Insider zufolge einer Versöhnung gegenüber offen stehen. "Harry und Meghan stecken knietief in ihren hektischen Terminplänen, aber Meghan ist bereit, sich anzustrengen, solange die Termine nicht kollidieren", fügt die Quelle hinzu.