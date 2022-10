König Charles III ehrt Meghan und Harry mit unerwarteter Geste

Das Zerwürfnis von Prinz Harry mit seinem Vater Charles und Bruder William sorgt seit dem "Megxit" regelmäßig für Gesprächsstoff. Jüngstes Tuschelthema: Das Datum, welches für die Krönung von König Charles III bekannt gegeben wurde. Die Zeremonie wird im kommenden Jahr am 6. Mai abgehalten werden - ausgrechnet am vierten Geburtstag von Meghans und Harrys Sohn Archie, der bei der Wahl des Termins für Charles' großen Tag nicht berücksichtigt wurde.

Charles bewahrt Sussex-Hochzeitsfoto in seinem Büro auf

Umso mehr freuen sich Royal-Fans darüber, dass der König trotz aller Streitigkeiten seinen Sohn Harry stets nah bei sich hat - zumindest in fotografischer Forn. Adleräugigen Beobachtern fiel am Mittwoch ein Foto von Prinz Harrys und Herzogin Meghans Hochzeitstag auf, welches der Monarch demonstrativ in seinem Büro aufgestellt hat.