Herzogin Meghan macht ein herzzerreißendes Geständnis

"Nun, wenn wir alle im selben Raum wären und uns sehen könnten, wäre es ziemlich einfach zu sehen, denke ich. Wie viele von uns haben die Hände hoch? Übrigens, ich auch", sagte sie, in der Annahme, das wohl viele Frauen von derartigen Verurteilungen betroffen sind.

Meghan äußerte sich kritisch dazu, dass reale Probleme von Frauen auf diese Weise oftmals heruntergespielt werden. "Jemanden als verrückt oder hysterisch zu bezeichnen, verwirft seine Erfahrung völlig und spielt herunter, was er fühlt", stellte sie fest. "Es geht immer weiter bis zu dem Punkt, an dem jeder, der oft genug so bezeichnet wurde, dazu gebracht werden kann, zu denken, dass es ihm tatsächlich schlecht oder manchmal schlechter geht, bis zu dem Punkt, an dem echte Probleme aller Art ignoriert werden."