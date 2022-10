Kate kann sich das Lachen wegen Williams Radio-Auftritt nicht verkneifen

Prinz William und Prinzessin Kate haben sich als Radio-Moderatoren ausprobiert und damit Aufmerksamkeit auf das Thema psychische Gesundheit gelenkt. "Man kann in einer Minute noch normal sein Leben leben und dann ändert sich etwas Massives und man merkt, dass man nicht unbedingt die Werkzeuge oder die Erfahrungen hat, um damit umgehen zu können", sagte William in der BBC-Sendung "Newsbeat" am Dienstag.