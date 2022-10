Wie König Charles Herzogin Meghans Leben verändert hat

In einem Aufsehen erregenden Interview mit Oprah Winfrey erhoben sie im März des vergangenen Jahres schwere Vorwürfe gegen das Königshaus, von dem sie sich nicht ausreichend unterstützt fühlten. Sein Vater habe ihn im Stich gelassen und sein eigenes Leiden auf seine Kinder übertragen, so Harry. Sogar Rassismusvorwürfe wurden laut. Seitdem gilt das Verhältnis zwischen den beiden und dem Rest der Royals als vergiftet. Immerhin: Charles nutzte seine erste Rede als König an die Nation explizit, um seine "Liebe zu Harry und Meghan zum Ausdruck zu bringen, die sich weiterhin ein Leben in Übersee aufbauen".