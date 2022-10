Geheime E-Mail geleakt: Angelina Jolies herzzerreißende Worte an Brad Pitt

Ein TikTok-User namens @magshrts1 veröffentlichte geleakte Auszüge aus dem Schreiben, das Jolie angeblich ihrem Ex-Partner im Jahr 2021 zukommen ließ. Das Portal Entertainment Tonight hält die E-Mail für authentisch. Die Nachricht soll auch Gerichtsdokumenten zu enthemen sein.

"Lieber Brad", lautet die Einleitung. "Ich halte das schriftlich fest, damit ich nicht emotional werde. Ich bin schweren Herzens zu einer schmerzhaften Entscheidung gelangt, die ich mit dir teilen möchte", schrieb Jolie und erklärt daraufhin, wieso sie Chateau Miraval loswerden wollte.

Für sie sei das Weingut ein Ort gewesen, "der das Versprechen dessen enthielt, was sein könnte, und wo ich dachte, dass ich alt werden würde." Es sei für sie selbst jetzt unmöglich, das zu schreiben, ohne zu weinen. "Ich werde meine Erinnerungen daran, wie es vor einem Jahrzehnt war, in Ehren halten", soll Jolie ihrem Ex-Mann mitgeteilt haben. Das Weingut sei aber auch der Ort, "der den Anfang vom Ende unserer Familie markiert und ein Geschäft, das sich um Alkohol dreht", schrieb die Schauspielerin an Pitt, der in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, inzwischen aber als trocken gilt.