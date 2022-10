Neue Liebe Brad Pitt? Emila Ratajkowski verrät Beziehungsstatus

Nach der Trennung von Ehemann Sebastian Bear-McClard soll Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski Boulevardmedien zufolge aktuell frisch verliebt sein. Bei dem neuen Partner an ihrer Seite soll es sich angeblich um Hollywoodstar Brad Pitt handeln, heißt es stets unter Berufung auf vermeintliche Insider. In einem neuen Interview scheint Ratajkowski die Spekulationen aber indirekt zu dementieren.

Single oder nicht? Emily Ratajkowski gibt Update

"Eines der Dinge, über die ich in meinem Buch (Anmerkung: "My Body") schreibe, ist Kontrolle. Man muss verstehen, dass einer der besten Wege, um glücklich zu werden und einigermaßen die Kontrolle zu behalten, im Loslassen liegt", sagte Ratajkowski dem Branchenmagazin Variety und definierte ihren Beziehungsstatus. "Ich bin praktisch zum ersten Mal in meinem Leben neu Single und genieße die Freiheit, mir keine Sorgen darüber zu machen, wie ich wahrgenommen werde." Festlegen will sie sich offenbar nicht so schnell. Erst vor wenigen Tagen hatte das Model in den sozialen Medien außerdem angedeutet, bisexuell zu sein.