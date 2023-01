Sarah Ferguson postet Mutter-Tochter-Foto: "So glücklich für mein Mädchen"

Sarah "Fergie" Ferguson, britische Herzogin und Exfrau des in Ungnade gefallenen Prinz Andrew, freut sich derzeit auf ihr drittes Enkelkind. Ihre jüngere Tochter Eugenie erwartet nach Sohn August wieder Nachwuchs, wie vor einigen Tagen bekannt wurde.

"So happy for my girlie" also "so glücklich für mein Mädchen", kommentierte Ferguson ein gemeinsames Foto, auf dem sie Eugenie freudestrahlend fest in den Armen hält.