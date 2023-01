Sarah Ferguson: Lisa Marie Presley starb an gebrochenem Herzen

Die Ex-Frau von Prinz Andrew, Sarah "Fergie" Ferguson denkt laut einem Bericht des Promiportals Page Six, dass Lisa Marie Presley nach dem Suizid ihres Sohnes Benjamin im Jahr 2020 an einem gebrochenen Herzen gestorben ist. "Ich glaube, sie ist jetzt bei Ben", sagte Ferguson, die aus Großbritannien zur Trauerfeier in die USA gereist ist.