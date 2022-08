Sarah Ferguson in der Kritik: Kauf von Luxus-Haus trotz Pleite

Die Herzogin von York hat Berichten zufolge eine neue Immobilie erstanden: Laut Daily Mail soll Sarah Ferguson im Londoner Nobelstadtteil Mayfair für ihre Töchter Eugenie und Beatrice ein Luxushaus gekauft haben, dessen Wert auf zwischen fünf und sieben Millionen Pfund (ca. 6 bis 8,5 Mio. Euro) geschätzt wird. Die teure Investition wirft Fragen darüber auf, wie "Fergie", die in der Vergangenheit offen über ihre Schulden und Insolvenzsorgen gesprochen hat, sich den Kauf leisten konnte.

Hauskauf wirft Fragen über Fergies finanzielle Situation auf

Sie selbst lebt seit Jahren noch mit ihrem Ex-Mann in der Royal Lodge in Windsor zusammen. Wie The Telegraph enthüllte, soll das geräumige Stadthaus, das zuvor Hugh Richard Louis Grosvenor, dem Duke of Westminster, gehörte, auch nicht für Fergie selbst, sondern als Investition für ihre Kinder Beatrice und Eugenie gekauft worden sein und soll künftig vermietet werden. Zuvor werde das aus zwei Wohnungen bestehende Anwesen in ein nobles Zuhause umgebaut.