Sarah Ferguson: Baby von Prinzessin Eugenie kann jede Minute kommen

Die britische Prinzessin Eugenie ist schwanger. Mehr Details ├╝ber Geschlecht oder genauen Geburtstermin waren bislang nicht bekannt. Im Interview mit ┬íHola! TV verriet Eugenies Mutter Sarah Ferguson nun, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Royal Family das neue Familienmitglied begr├╝├čen darf. "Wir wissen noch nicht, was es wird", sagte "Fergie". "Aber ich denke, das Baby soll Ende Mai zur Welt kommen. Es kann also jede Minute so weit sein."