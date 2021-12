Sarah Engels: Erstes Familienfoto nach der Geburt ihres Babys

Sängerin Sarah Engels hat am 2. Dezember 2021 Nachwuchs bekommen. Stolz verkündete sie auf Social Media die Geburt ihrer Tochter mit Fußballer Julian Engels (geborener Büscher). Ihr neugeborenes Baby trägt den Namen Solea Liana. Nun teilte Engels ein gemeinsames Familienfoto in ihrer Instagram-Story.

Sarah Engels bedankt sich bei ihrer Hebamme

In einem zeitlich begrenzt aufrufbaren Beitrag bedankte sich die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin bei der Hebamme, welche sie durch die Geburt ihres zweiten Kindes begleitet hatte: "Sie ist so ein toller Mensch - mit so unglaublich viel Erfahrung. Sie hat 47 Jahre als Hebamme dort Babys zur Welt gebracht."