SAG-Awards: Leonardo DiCaprio und Charlize Theron hoch im Kurs

Hollywoods Schauspielerverband ( SAG) hat das Mafia-Epos "The Irishman", Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" und das Drama "Bombshell" um Machtmissbrauch und Belästigung beim US-Sender Fox News mit den meisten Preis-Nominierungen bedacht. Alle drei Filme haben jeweils vier Gewinnchancen, wie der Verband am Mittwoch in Hollywood bekanntgab.