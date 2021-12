Sängerin Shakira: Süße Nachricht an Prinz Williams Tochter Charlotte

In einer neuen Episode der Audio-Serie "Time to Walk" von Apple Fitness+ verriet Prinz William seine Kinder hätten "die Liebe meiner Familie zur Musik geerbt". Während er gestand, dass er selbst in der Früh gerne Hardrock hört, hätten auch seine gemeinsamen Kinder mit Herzogin Kate immer wieder besondere Musikwünsche: "An den meisten Morgen gibt es heftigen Streit zwischen Charlotte und George, welches Lied gespielt werden soll", fügte der Herzog von Cambridge scherzend hinzu. Ein Song würde seinen Kindern aktuell besonders gut gefallen.

Kinder von Prinz William sind Fans von Shakira

"Eines der Lieder, die die Kinder im Moment lieben, ist Shakiras 'Waka Waka'. Es wird viel mit den Hüften gekreist. Vor allem Charlotte läuft in der Küche herum, in ihren Kleidern und Ballettsachen", erzählte der dreifache Vater.