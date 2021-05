Sängerin Grimes erlitt nach TV-Auftritt Panikattacke

Tesla-Chef Elon Musk hat seinen ersten Auftritt als Gastmoderator in der legendären US-Comedyshow "Saturday Night Live" in den vergangenen Tagen erfolgreich gemeistert. Auch seine Partnerin, die kanadische Sängerin Grimes ("Miss Anthropocene") erschien während einer kurzen Darbietung auf der Bühne. In einem Instagram-Beitrag machte die 33-Jährige am Dienstag öffentlich, dass es es ihr nach dem Autriff alles andere als gut ging.