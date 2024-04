Sängerin Grimes entschuldigt sich für Ausraster bei Coachella-Festival

Von 12. bis 14. und von 19. bis 21. April 2024 findet im Empire Polo Club in Indio, Kalifornien, mit dem "Coachella 2024 Valley Music and Arts Festival" eines der größten Musik- und Kunst-Festivals statt.

Der Coachella-Gig der Ex-Partnerin von Elon Musk verlief nicht wie geplant. Geplagt von ständigen Unterbrechungen, die sie auf technische Schwierigkeiten zurückführte, stieß die Musikerin auf der Bühne mehrere frustrierte Schreie aus. Letztendlich war die Singer-Songwriterin nicht in der Lage, bei ihrem Auftritt am Samstagabend mit der Musik weiterzumachen.

Noch während ihres Auftritts erklärte sie laut TMZ dem Publikum, dass es schwer sei zu erklären, was genau passiert, aber sie sagte im Grunde, dass ihre Show ein großes technisches Problem habe, bevor sie hinzufügte, dass sie ein Tempoproblem nicht lösen kann, weil sie nicht gut in Mathe sei. "Alle meine Tracks haben ein doppeltes Tempo und ich kann das nicht nachrechnen", rechtfertigte sich Grimes.

Später erklärte die 36-Jährige in einem Posting auf X (ehemals Twitter) ausführlich, was zu dem chaotischen Auftritt geführt hatte.

Aus ihrem Coachella-Debakel habe sie ihre Lehren gezogen: "Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, dann mach es selbst." Außerdem sei es wichtig, auf Dinge zu bestehen, "auch wenn es den Leuten schlecht geht". Künftig wäre besser, "so zu tun, als wäre alles in Ordnung" und das Publikum einzubinden, "anstatt eine ganze Show über dem Pult zusammengesunken zu verbringen und zu versuchen, Software zu reparieren, wenn du unterhalten solltest."

Grimes versicherte sie ihren Fans außerdem, am zweiten Coachella-Wochenende alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihr Set "fehlerfrei" laufe. "Ich werde nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert", so Grimes. "Ich habe Monate damit verbracht, Musik und Visuals für diese Show zu machen, und bin zugegebenermaßen nicht in bester Stimmung. Aber ja - die nächste Woche wird fehlerfrei sein, alles wird durch meine Hände laufen." Ihre Erklärung schloss Grimes mit den Worten: "Bitte verzeiht mir!"