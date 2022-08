"Sabrina - Total verhext": So sieht Kinderstar Melissa Joan Hart heute mit fast 50 aus

US-Schauspielerin Melissa Joan Hart wurde in ihrer Jugend durch ihre Rolle in "Sabrina - total verhext" (1996-2003) quasi über Nacht zum Star. Auch wenn sie beruflich nie wieder an ihre Erfolge von damals anknüpfen konnte, dürfte ihre Darstellung der Halbhexe Sabrina Spellman vor allem alljenen, die in den 1990er-Jahren aufgewachsen sind, in Erinnerung geblieben sein.

Ihr Privatleben hält sie zum Großteil der Öffentlichkeit fern. Dass sie Republikanerin ist, ist hingegen bekannt, seit sie sich im US-Präsidentschaftswahlkampf 2012 für Mitt Romney aussprach. Zudem ist sie bekennende Christin. Ihre Einstellung brachte Hart bereits Kritik ein. So erzählte sie in einem Interview einst, ihren Sohn vor "Nichtchristen" gewarnt zu haben, bevor dieser von einer christlichen Vorschule in eine nichtkatholische Schule wechselte. "Wir wissen nicht, ob diese Leute gute Menschen sind. Wir wissen nicht, ob sie an Jesus glauben", habe sie ihrem Kind mit auf den Weg gegeben.