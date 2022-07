Nach Geburt: Panettieres Alkoholsucht zerstörte Beziehung mit Klitschko

Sie habe sich oft weggeschlichen, um zu trinken. Ihre Beziehung zu Klitschko begann zu bröckeln.

"Er wollte nicht in meiner Nähe sein", erzählte Panettiere. "Ich wollte nicht in seiner Nähe sein. Aber mit den Opiaten und dem Alkohol tat ich alles, um mich für einen Moment glücklich zu fühlen. Dann fühlte ich mich schlechter als zuvor. Ich befand mich in einem Kreislauf der Selbstzerstörung."

Inzwischen gehe es ihr aber besser: "Ich bin einfach so dankbar, wieder Teil dieser Welt zu sein", wurde sie zitiert.