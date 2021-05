Bei Ryan Reynolds und Lively soll's kriseln - wegen dieser Schauspielerin

Und wieder einmal brodelt's in der Gerüchteküche Hollywoods: Obwohl die Ehe von Blake Lively und Ryan Reynolds zu den solidesten Beziehungen der Filmfabrik zählen, soll bei dem Traumpaar zuletzt der Haussegen schiefgehangen sein. Das behauptet zumindest das Klatschmagazin New Idea in Berufung auf einen angeblichen Insider.

Eigentlich geben Reynolds und Lively ihr Bestes, um ihre Ehe und die Privatsphäre seiner drei gemeinsamen Kinder vor der Öffentlichkeit zu schützen. Nun will aber New Idea in Erfahrung gebracht haben, dass es bei dem Paar kürzlich gewaltig gekriselt haben soll. Der vermeintliche Grund für die kolportierte Liebes-Krise: Reynolds' kollegiales Naheverhältnis zu Sandra Bullock.

Blake Lively: Eifersucht auf Sandra Bullock?

Bullock und Reynolds standen 2009 gemeinsam vor der Kamera, als sie in "Selbst ist die Braut" ein Liebespaar gaben. Seit Jahren gelten die beiden eigentlich als enge Freunde. Da die Chemie auf der Leinwand zwischen ihnen so intensiv war, wurde ihnen in der Vergangenheit aber auch eine Romanze angedichtet - was Bullock einnal dementierte, als sie gegenüber TMZ erklärte: "Ich denke, es wird einen kollektiven Seufzer der Erleichterung geben, unter Frauen in den Vereinigten Staaten, wenn ich sage, er ist nicht meine Liebe ist, er ist nur ein erstaunlicher Freund, den ich seit 10 Jahren habe."