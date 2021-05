Seit vier Jahren kein Film mehr: Was treibt eigentlich Channing Tatum?

"Ich möchte wirklich nicht mehr in Filmen mitspielen, die ich nicht produziere", erklärte Tatum, der auch als Produzent tätig ist und sich seinem Instagram-Account zufolge in seiner Freizeit auch als Künstler versucht.

"Wenn ich nicht mit einem der zehn Regisseure zusammenarbeite, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten möchte, habe ich kein Interesse daran", so Tatum damals.

Viele neue Projekte: Tatum bastelt an Comeback

Derzeit bastelt Channing Tatum aber fleißig an einem Comeback. Die für 2022 angeküdigte Komödie "Dog" mit ihm in der Hauptrolle ist bereits abgedreht. Für 2021 ist auch der Animationsfilm "America: The Motion Picture" geplant, in dem er dem Hauptcharakter seine Stimme leiht.

Zusammen mit Superstars Brad Pitt und Sandra Bullock wird Channing Tatum außerdem in "Lost City of D" zu sehen sein, der 2022 in die Kinos kommen soll. Zudem soll er mit Joseph Gordon-Levitt in einer Komödie mit dem Titel "Wingman" auftreten, die voraussichtlich erst 2024 erscheinen wird.