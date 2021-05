"Unkenntlicher" Leonardo DiCaprio sorgt für Erheiterung im Netz

Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (46, "The Revenant – Der Rückkehrer") hat am Montag das erste Foto von den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Killers of the Flower Moon" veröffentlicht. Es zeigt DiCaprio an der Seite von Lily Gladstone (34, "First Cow") in den Rollen eines Ölarbeiters und einer Frau aus der Gruppe der Osage, amerikanischer Ureinwohner, um 1919 im ländlichen US-Staat Oklahoma.