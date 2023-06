Ryan Gosling über den Moment, in dem ihm klar war, Kinder zu wollen

Der GQ verriet Gosling, dass er nicht geplant habe, Nachwuchs zu bekommen, bis er Mendes kennenlernte. "Ich habe nicht an Kinder gedacht, bevor ich sie traf (...). In 'The Place Beyond the Pines', spielten wir eine Familie, und ich wollte nicht mehr, dass wir nur so taten", so der Schauspieler. "Mir wurde klar, dass mich ein solches Familienleben glücklich machen würde."