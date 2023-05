Daraufhin habe Stamos Gosling erzählt: "Ja, ich auch. Ich bin auch ein Disney-Typ.' Damit hat sich für mich die Wende ergeben."

Ryan Goslings Liebe zum Vergnügungspark entstand offenbar bereits in den 1990er Jahren, als er in der Disney-Channel-Serie "The Mickey Mouse Club" mitspielte. In der beliebten Serie waren auch Stars wie Britney Spears, Justin Timberlake und Christina Aguilera zu sehen. Page Six veröffentlichte eine Reihe an Fotos, die Gosling und seine Partnerin Eva Mendes in Disneyland zeigen.