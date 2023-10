Rugby World Cup 2023: Prinz George von Papa William zurechtgewiesen

Kurz: An sich ein optisch harmonischer Auftritt. In einem Moment, der von Fotografen festgehalten wurde, wirkte es aber so, als würde William seinen Sohn zurechtweisen. Die Körpersprache des Prinzen von Wales erregte die Aufmerksamkeit der Boulevardpresse: Der Thronfolger erhob mahnend den Zeigefinger und hielt diesen vor Georges Gesicht. Auch auf anderen Fotos sieht es so aus, als sei George von William gescholten worden, während sich die beiden zu ihren Sitzplätzen begaben.

Aus welchem Grund der 10-Jährige eine Standpauke von seinem Papa verdient hat, ist unbekannt.

William soll laut Page Six aber während des gesamten Spiels nachdenklich drein geblickt haben. Vertreter des Königshauses sollen nicht auf die Bitte des Portals um einen Kommentar zum Kontext von Williams Gesprächs mit seinem Kind reagiert haben.