Dates mit Paaren: Rudy Giulianis Tochter outet sich als polyamourös

Ihre letzte Beziehung habe sich nicht erfüllend angefühlt. Sie sei aber lange nicht in der Lage gewesen, zu artikulieren, was ihr fehlte. "Zu der Zeit verstand ich nicht ganz, was in dieser Beziehung fehlte, aber ich wusste, dass mein Partner mich trotz meiner seltsamen Wildheit liebte, während ich mich danach sehnte, mit jemandem zusammen zu sein, der mich deswegen liebte", erinnert sich die Tochter von Rudy Giuliani an ihre letzte monogame Beziehung.