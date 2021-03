Nicolas Cage traut sich zum 5. Mal: Vegas-Hochzeit mit 26-jähriger Freundin

Nicolas Cage ist wieder unter der Haube. Wie Page Six berichtet, soll der Schauspieler vergangenen Monat seine Freunin Riko Shibata im Wynn Hotel in Las Vegas geheiratet haben. Mittlerweile hat der 57-Jährige das Jawort gegenüber dem Promi-Portal bestätigt. "Es ist wahr und wir sind sehr glücklich", sagte der Schauspieler in einer Erklärung.

Hochzeit in Las Vegas

Das Paar traute sich dem Bericht zufolge am 16. Februar im Rahmen einer kleinen Zeremonie - einem Datum, das laut Cage zu Ehren des Geburtstages seines verstorbenen Vaters gewählt wurde.

Die 26-jährige Riko trug einen handgefertigten Brautkimono aus Kyoto, Cage traute sich in einem Smoking war von Tom Ford. Page Six veröffentlichte ein Foto vom festlich herausgeputzten Brautpaar, welches traditionelle katholische und shintoistische Gelübde austauschte - mit Lesungen von Walt Whitman-Gedichten und japanischen Haikus.