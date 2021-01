Nicolas Cage in Netflix-Serie: Als Fugging noch Fucking hieß

Das berühmte F-Wort, das längst auch im Deutschen Einzug hielt, stammt übrigens nicht von „Fornication Under Consent of King“ (Unzucht mit Zustimmung des Königs), wie eine nette Legende zu erzählen weiß. Dafür erfährt man, dass ein „zufällig ausgewählter Schauspieler“ (natürlich Nicolas Cage) in seiner einstmals höchst erfolgreichen Hollywoodkarriere 71 Prozent seiner Film-Flüche mit diesem Wort bestritt.

In die Top Fünf der fluichfreudigsten Schauspieler hat er es übrigens nicht geschafft. Dort stehen Al Pacino. Adam Sandler, Samuel L. Jackson. Leonardo Di Caprio und - etwas überraschend - an der Spitze: Komödienstar Jonah Hill. Er wurde alleine in Scorseses „Wolf of Wall Street“ gezählte 107 Mal beim Schimpfen ertappt.

Auch ein Mini-Österreich-Bezug lässt aufhorchen: Zum Beweis der Omnipräsenz des „Tom Hanks der Schimpfwörter“ wird ein Ortsschild von Fucking eingeblendet. Sollte Cage von der Umbenennung des Ortes in „Fugging“ erfahren, ist sicher ein herzhaftes „Fuuugg!“ fällig.