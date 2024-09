Frauen werfen Dianas Ex-Schwiegervater Al-Fayed sexuelle Übergriffe vor

Bereits in der Vergangenheit hatte es Vorwürfe gegeben, wonach Al-Fayed Frauen begrapscht und sexuell missbraucht habe. Ein Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Vergewaltigung wurde laut BBC im Jahr 2015 eingestellt. Ein früherer Harrods-Manager sagte dem Sender, die sexuellen Übergriffe des Chefs seien in dem Unternehmen allgemein bekannt gewesen und es habe häufiger Anspielungen oder Witze darüber gegeben.

Mohamed Al-Fayed war der Vater von Dodi Al-Fayed, der 1997 gemeinsam mit der geschiedenen Frau des damaligen Thronfolgers Prinz Charles, Diana, bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Den Tod von Dodi hat Mohamed Al Fayed nie ganz verwunden. Jahrelang behauptete er, das britische Establishment habe Diana und Dodi ermorden lassen, damit die Prinzen William und Harry keinen arabischen Stiefvater bekämen. Dodi stammte aus seiner ersten Ehe mit Samira Khashoggi.

Mohamed Al Fayed wurde in Ägypten geboren. Seit den 1960er-Jahren war er aber vor allem in Großbritannien unternehmerisch tätig. Fulham hat Al Fayed 1997 gekauft. Er besaß den Fußballclub Fulham FC, der 2001 in die Premier League aufstieg. 2013 verkaufte Al Fayed ihn an den pakistanischen Unternehmer Shahid Khan. Im Jahr 2010 verkaufte der aus Ägypten stammende Al-Fayed das berühmte Luxuskaufhaus für geschätzt umgerechnet rund zwei Milliarden Euro an einen Investitionsfonds des Emirats Katar.