Prinzessin Kates Code, um ihren Kindern ernste Botschaft zu übermitteln

Obwohl Prinz William und Prinzessin Kate nicht mehr im Palast leben, gelten für ihre drei Kinder, George, Charlotte und Louis britischen Medienberichten zufolge spezielle Verhaltensregeln.

Kate lege in Sachen Erziehung besonderen Wert auf Kommunikation, schreibt die Zeitung The Mirror. Sie soll demnach einen speziellen Spruch nutzen, wenn sich ihr Nachwuchs in der Öffentlichkeit nicht ihren Erwartungen entsprechend verhält, um so subtil eine "ernste Botschaft" zu übermitteln.

Gewichtige Worte Adelsexperte und Autor Tom Quinn habe in seinem Buch "Gilded Youth. An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" laut Mirror Details über Kates "Krisenstrategie" enthüllt. "Als sich Prinz Louis beim Platin-Jubiläum der verstorbenen Königin (Elizabeth II.) danebenbenahm, indem er seiner Mutter die Zunge herausstreckte, wurde Kates Reaktion von einem Team von Experten gelobt. Offenbar benutzte sie einen geheimen Code, um die Kinder zu beruhigen. Sie sagte einfach: 'Lasst uns eine Pause machen.' Aber wie ein ehemaliger Mitarbeiter erklärte, wissen die Kinder, dass diese wenigen Worte viel mehr Gewicht haben, als wir uns vorstellen können."

Die Boulevardzeitung The Sun verriet unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass es den Royals auch wichtig ist, dass zuhause etwa nicht gebrüllt wird. "Schreien ist für die Kinder absolut tabu und jede Andeutung, dass jemand angeschrien werden könnte, wird mit einem Platzverweis geahndet", so der Insider. William und Kate würden ihre Kinder dann aber nicht auf ihr Zimmer schicken. Stattdessen rede man auf der Couch darüber. "Das Kind wird vom Schauplatz des Streits weggebracht und entweder von Kate oder William in aller Ruhe angesprochen. Die Dinge werden erklärt und die Konsequenzen dargelegt. Auch sie schreien ihre Kinder niemals an." Kate tritt wieder auf Erstmals seit dem Ende ihrer Chemotherapie hat Prinzessin Kate diese Woche einen offiziellen Termin wahrgenommen. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William traf sich mit Mitarbeitern der Stiftung Royal Foundation Centre for Early Childhood, berichteten britische Medien unter Verweis auf den Terminkalender der Royal Family. Es sei ihr erster Arbeitstermin seit dem Beginn ihrer Krebsbehandlung gewesen. Frühkindliche Entwicklung gilt als Herzensthema der künftigen Königin. Erst vorige Woche hatte die 42-Jährige in einem emotionalen Video bekanntgegeben, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe. Sie wolle langsam auch wieder Termine wahrnehmen.

Das nicht öffentliche Treffen am Dienstag auf Schloss Windsor gilt als erster kleiner Schritt zurück in den Alltag. Bilder oder Videos der Begegnung gab es zunächst nicht. Kate und ihre Familie wohnen auf dem Gelände. Die Verlegung ihres Lebensmittelpunktes in ein vergleichsweise "beschauliches" Haus im Jahr 2022 soll Prinz William und Prinzessin Kate vor allem mehr Privatsphäre und ihren Kindern mehr Normalität ermöglicht haben. Die Princess of Wales, wie ihr offizieller Titel lautet, hatte ihre Krebserkrankung im März -ebenfalls in einer Videobotschaft - öffentlich gemacht. Seitdem hatte sie sich nur selten öffentlich gezeigt, zuletzt bei der Siegerehrung des Tennisturniers von Wimbledon im Juli.