Von der unbändigen Sehnsucht nach Freiheit: Prinz Harry wird 40

Seiner alten Heimat hat er längst den Rücken gekehrt. Und doch kommt die berüchtigte britische "yellow press" nicht ohne Prinz Harry aus. Erst kürzlich überschlugen sich die Boulevardmedien einmal mehr. Will Harry mehr Zeit im Vereinigten Königreich verbringen - oder gar zurückkehren? Der Herzog von Sussex, wie sein Titel lautet, habe seinen "amerikanischen Lebensstil" satt, wurde spekuliert. Harry und seine Frau Meghan hatten sich 2020 aus dem Königshaus zurückgezogen und sich ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder, Archie (5) und Lilibet (3). Heute, Sonntag, feiert Harry seinen 40. Geburtstag.

"Ich war ängstlich, als ich 30 wurde, jetzt freue ich mich auf 40", sagt er in einem aktuellen Statement gegenüber der BBC. Seinen Ehrentag will er in Kalifornien feiern und danach mit ein paar Freunden eine Reise unternehmen.

Die Mail on Sunday schrieb, Harry habe alte Freunde und ehemalige Royals-Mitarbeiter aus früheren Zeiten kontaktiert. Eine Quelle vertraute der Sun an: "Harry fühlt sich in Kalifornien immer isolierter, weshalb er wieder Kontakt zu alten Freunden in der Heimat aufnimmt." Wirklich wahrscheinlich ist eine Rückkehr Harrys aber nicht: Ein Grund ist dabei auch ein Streit über Sicherheit für Harry und seine Familie - in Großbritannien wäre das Interesse an ihnen deutlich größer als in Kalifornien.

Kritik an der Familie

Seine Bedenken hebt Harry selbst immer wieder hervor. Doch es dürfte vor allem die schlechte Stimmung in seiner alten Heimat sein, innerhalb seiner Familie hat Harry kaum noch Unterstützer. Mehrere Interviews und Harrys Memoiren "Reserve", in denen er schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie erhebt, haben das Verhältnis schwer belastet. Bei König Charles' Krönung saß Harry auch nur in der dritten Reihe. Unmittelbar nach der Zeremonie reiste er wieder ab.

Harry wollte sein Leben nach seinen Wünschen gestalten dürfen. Die Konsequenzen seines unbändigen Bedürfnisses, den Kreislauf innerhalb seiner Familie zu durchbrechen, nahm er in Kauf. Immer wieder thematisierte er Kälte und mangelndes Verständnis für seine Situation.