Prinz William und Prinzessin Kate haben die vergangenen Monate, in denen sie viel erlebten, in einer Instagram-Rückschau gewürdigt. Unter dem Titel „The Summer Rewind“ teilte das royale Paar am 28. Juli eine Bilderserie, in der sie sowohl offizielle als auch private Momente präsentieren. „Danke an alle, die die vergangenen Monate so besonders gemacht haben“, heißt es dazu im Begleittext.

Royale Verpflichtungen... Der erste Schnappschuss führt zurück zu einer Gartenparty im Buckingham-Palast am 8. Mai, bei der William mit einem Zylinder zu sehen ist. Dieses Bild markiert den Beginn einer Reihe von Veranstaltungen, die das Paar im Sommer wahrnahm. Besonders herausragend war auch ihr Besuch des renommierten Pferderennens in Royal Ascot am 17. Juni, ein Ereignis, das traditionell von der britischen Königsfamilie begleitet wird.

Ein weiteres Highlight war die Teilnahme der Familie am Wimbledon-Tennisturnier im Juli. Prinzessin Kate überreichte dabei der Siegerin des Dameneinzels die begehrte Trophäe. Zwischen sportlichem Glamour und königlicher Eleganz fand sich jedoch auch Raum für ernste Begegnungen: Kate besuchte im Juni das Krebszentrum „The Christie“, wo sie mit einer Patientin im Gespräch war – ein bewegender Moment, der ebenfalls Teil der Rückschau ist.

Die Sommermonate boten auch Gelegenheit, prominente Persönlichkeiten zu treffen. So gratulierte William dem Naturfilmer David Attenborough zu dessen 100. Geburtstag und traf sich mit Robert Irwin, dem Sohn des verstorbenen „Crocodile Hunter“ Steve Irwin, in einem Londoner Bus. Der Anlass war die „Impact Assembly“ des von William ins Leben gerufenen Earthshot Prize, einer Initiative zur Förderung nachhaltiger Projekte. Bei der „London Climate Action Week“ mischte sich der Thronfolger unter weitere bekannte Gesichter. Bei einem Forum der Initiative „United for Wildlife“, die Teil der Royal Foundation von William und Kate ist, traf er auf Schauspieler wie Emma Watson und Benedict Cumberbatch, die sich ebenfalls für den Umweltschutz engagieren. ...und rührende Familienmomente Neben offiziellen Engagements gewährte die Bilderstrecke rührende Einblicke in das Familienleben des Paares. Ein Foto zeigt William und Kate, gemeinsam mit ihren drei Kindern – Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) – entspannt auf einer Wiese, begleitet von den Familienhunden Orla und Otto. Die Aufnahme ist aber nicht neu, wurde sie doch das erste Mal bereits im April veröffentlicht, anlässlich des 15. Hochzeitstags von William und Kate.