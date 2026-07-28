Eton-College: Prinz George wird im Internat ohne Mitbewohner leben

In die Schule muss Prinz George derzeit nicht, denn auch England sind die Sommerferien angebrochen. Das neue Schuljahr dürfte für George ein besonders spannendes werden. Wie der Palast bereits vor einigen Wochen mitgeteilt hatte, tritt George in die Fußstapfen seines Vaters und besucht künftig das Elite-Internat Eton College.

„ Alle Jungen profitieren davon “

Dort wird er ohne Zimmerkollegen wohnen, berichten das britische Hello!-Magazin und andere britische Medien unter Berufung auf die Website der Schule. Dort heißt es: „Alle Jungen profitieren davon, von Anfang an ein eigenes Zimmer zu haben; sie sind stets in kleinen Internatshäusern untergebracht, in denen jeweils etwa 55 Jungen leben. Betreut werden sie von einem engagierten Team aus Hausmitarbeitern unter der Leitung des Hausmeisters und der Hausmeisterin.“ Der Reiz des Internatslebens liege etwa darin, nachhaltige Freundschaften zu schließen und selbstständiges Denken und Lernen zu fördern. Außerdem werde vonseiten des Internats eine enge Verbindungen zum Elternhaus gepflegt.