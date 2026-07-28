Eton-College: Prinz George wird im Internat ohne Mitbewohner leben
In die Schule muss Prinz George derzeit nicht, denn auch England sind die Sommerferien angebrochen. Das neue Schuljahr dürfte für George ein besonders spannendes werden. Wie der Palast bereits vor einigen Wochen mitgeteilt hatte, tritt George in die Fußstapfen seines Vaters und besucht künftig das Elite-Internat Eton College.
„Alle Jungen profitieren davon“
Dort wird er ohne Zimmerkollegen wohnen, berichten das britische Hello!-Magazin und andere britische Medien unter Berufung auf die Website der Schule. Dort heißt es: „Alle Jungen profitieren davon, von Anfang an ein eigenes Zimmer zu haben; sie sind stets in kleinen Internatshäusern untergebracht, in denen jeweils etwa 55 Jungen leben. Betreut werden sie von einem engagierten Team aus Hausmitarbeitern unter der Leitung des Hausmeisters und der Hausmeisterin.“ Der Reiz des Internatslebens liege etwa darin, nachhaltige Freundschaften zu schließen und selbstständiges Denken und Lernen zu fördern. Außerdem werde vonseiten des Internats eine enge Verbindungen zum Elternhaus gepflegt.
Ausbildung mit hohem Preis
Unter den Absolventen des Internats finden sich einige prominente Namen, darunter etwa mehrere Premierminister wie David Cameron und Boris Johnson. Auch Schauspieler wie Oscar-Preisträger Eddie Redmayne gehören zur Liste der Absolventen.
Die elitäre Ausbildung ist laut Webseite der Schule mit einem Betrag von rund 63.300 Pfund (umgerechnet rund 73.200 Euro) pro Schuljahr dem Establishment vorbehalten - britischen Familien mit Durchschnittseinkommen dürften allenfalls mit Hilfe eines Stipendiums Zugang erhalten. Der junge Prinz, der hinter William an zweiter Stelle der britischen Thronfolge steht, kann also in seiner neuen Schule mit Klassenkameraden aus privilegierten Verhältnissen rechnen.
Teenie George
George ist inzwischen ein Teenager. Im weißen Hemd und dunklen Anzug, aber ohne Krawatte, posierte er am 22. Juli auf seinem offiziellen Porträt zum 13. Geburtstag. Das Foto entstand bei der Geburtstagsparade des Königs „Trooping the Colour“, so die britische Nachrichtenagentur PA. Zuletzt hatte sich George an der Seite seiner Eltern beim Tennisturnier in Wimbledon gezeigt.
Kommentare