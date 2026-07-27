Adelsbiografin: Camilla soll sich bei Hochzeit mit Charles „etwas gebrochen“ gefühlt haben

Als Camilla im Mai 2023 an der Seite von Charles III. zur Königin gekrönt wurde, war dies nicht nur ein weiterer wichtiger Tag in der Geschichte des britischen Königshauses, sondern auch ein persönlicher Sieg für den Monarchen. Schließlich war er schon lange fest entschlossen, sie zu seiner Königin zu machen - und erfuhr dabei viel Gegenwind. Noch vor wenigen Jahrzehnten, in den für das britische Königshaus turbulenten 90er-Jahren, wurde Camilla einfach nur als „die andere Frau“ in Charles' damaliger Ehe mit Prinzessin Diana abgetan und teilweise verteufelt.

Jahrelang waren Camilla und Diana Rivalinnen - und lange schienen die Briten die Abneigung der Prinzessin für die von ihr als „Rottweiler“ verhöhnte Nebenbuhlerin zu teilen. Nur langsam konnten sie sich nach Dianas Scheidung und ihrem tragischen Unfalltod im August 1997 für die „Neue“ an der Seite des Thronfolgers erwärmen. Lange galt Camilla den Briten und Britinnen nur als Ehebrecherin und Zerstörerin des angeblichen „Traumpaars“ Charles und Diana.

Camilla soll angespannt in Hochzeitstag gestartet sein

Langsam und mit Hilfe einer geschickten Pressearbeit des Hofes gewöhnten sich die Briten an Camilla als Partnerin an der Seite ihres Thronfolgers. Als das Paar im April 2005 endlich heiratete, jubelten ihm 20.000 Menschen in den Straßen von Windsor zu.

Die britisch-amerikanische Autorin Catherine Mayer („Charles III. - mit dem Herzen eines Königs“) glaubt, allerdings nicht, dass der Tag für Camilla besonders entspannend war. In einem Ausschnitt aus dem Werk „Divide and Rule: Royal Women and Their Battles“, aus dem das Magazin Marie Claire zitierte, schreibt sie: „Als an ihrem glücklichsten Tag endlich der Morgen anbrach, soll sich Camilla Berichten zufolge auch ein wenig gebrochen gefühlt haben und nicht bereit gewesen sein, unter ihrer Bettdecke hervorzukommen.“ Und weiter: „Als sie es doch tat, war es zu einem Gottesdienst, der sie und Charles im Vorbereitungsgebet vereinte - ein Bekenntnis zu ‚vielfältigen Sünden und Bosheiten‘, verfasst von Thomas Cranmer für Heinrich VIII.“

Trotz allem habe sich Camilla nicht beirren lassen. „Dennoch hat sich diese Tochter und Ex-Ehefrau von Militärs nie von Widrigkeiten die Laune verderben lassen“, so Mayer. „Fotografen hielten das Paar lachend fest, als es nach dem Segen auf den Stufen der Kapelle posierte, während der Wind versuchte, das mit Federn verzierte Kopfschmuckstück wegzuwehen, das Camilla anstelle einer traditionelleren Tiara gewählt hatte. Es war ein Einblick in eine entscheidende Dynamik zwischen den beiden.“