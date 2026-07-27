„Dieser Schmerz wird nie vergehen“: Palast gedenkt Charlènes privater Tragödie

Als dreifache Olympia-Siegerin möchte man eigentlich meinen, Fürstin Charlène von Monaco hätte eine durchaus positive Einstellung zum Element Wasser. Doch wie die ehemalige Spitzensportlerin verraten hat, hätte der Grund für ihre damalige Berufswahl in Wahrheit nicht dramatischer sein können. Charlène: „Als Kind wäre ich fast ertrunken“ In einem Interview mit Radio Vatikan hatte die Fürstin 2015 über ein traumatisches Erlebnis in ihrer Kindheit gesprochen, das ihr Leben für immer veränderte und sie dazu bewog, Leistungsschwimmerin zu werden. „Die größte Angst meines Lebens war zu ertrinken. Ich wäre als Kind fast ertrunken“, so Fürst Alberts II. Ehefrau damals. Doch das ist nicht die einzige schlimme Erfahrung, die Charlène mit Wasser in Verbindung bringt.

„Mein Cousin ist ertrunken, als er fünf war. Und ein guter Freund verlor so seine Enkeltochter. Einmal im Urlaub war ich Zeugin, wie drei Menschen ertranken“, erzählte die Fürstin damals. Das ist wohl auch der Grund, wieso sich die ehemalige Profi-Sportlerin mit ihrer „Fondation Princesse Charlène de Monaco“ dafür einsetzt, dass Kindern aus benachteiligten Familien das Schwimmen beigebracht wird.

Palast erstrahlte an Welttag der Ertrinkungsprävention in blauem Licht Vor wenigen Tagen wurde die Fürstin wohl einmal mehr an den Tod ihres geliebten Cousins erinnert. Als der Fürstenpalast am Wochenende anlässlich des Welttags der Ertrinkungsprävention in leuchtendem Blau erstrahlte, dürfte damit auch Charlènes privater Tragödie gedacht worden sein. Der Palast teilte Fotos von der beeindruckenden Lichtinstallation. Jedes Jahr ertrinken weltweit über 300.000 Menschen. Am 25. Juli erinnert der World Drowning Prevention Day daran.