Eklat bei Konzert: Usher wirft Frau von Bühne, die bei anzüglicher Show nicht mitmachte

Skandal um Sänger Usher: Der Musiker hat während seines Konzerts in Nashville am Samstag eine Besucherin von der Bühne entfernen lassen, nachdem diese auf seine anzüglichen Tanzbewegungen wohl nicht seiner Vorstellung entsprechend reagiert hatte. Usher warf Frau von Bühne, die bei seiner lasziven Show nicht mitmachte Usher, der derzeit mit Chris Brown auf der „The R&B Tour“ unterwegs ist, hatte im Rahmen der Show mit dem weiblichen Fan auf der Bühne getanzt und für sie gesungen. Die Frau war aus dem VIP-Bereich des Veranstaltungsortes geholt und zu einer Liege auf der Bühne begleitet worden. Als Usher jedoch zu singen begann und die Frau lasziv antanzte, wirkte diese sichtlich steif. Auf Ushers anzüglichen Tanzbewegungen, die er oben ohne performte, ging die Frau nicht ein, woraufhin der Sänger einen irritierten Blick ins Publikum warf, aufstand und erklärte: „Ich glaube nicht, dass sie auf der Bühne stehen will.“

Schließlich nahm der Musiker gänzlich Abstand von der Besucherin, den Kopf schüttelnd drehte er ihr den Rücken zu und deutete winkend an, dass es wohl sein Wunsch ist, dass die Dame von der Bühne entfernt werde. Was auch geschah. Der Clip des Vorfalls aus dem Nissan Stadium landete auf Social Media, wo er viral ging und für Diskussionen sorgte. „Alter, der Typ hat endlich die eine Frau auf der Welt mit etwas Selbstrespekt gefunden und wusste nicht, wie er reagieren soll“, lautete etwa ein Kommentar über Ushers Reaktion auf die scheinbare Abfuhr. „Er rief sie hoch, also kam sie. Sie ist offensichtlich ein Fan. Er hätte ihr einfach etwas vorsingen können, als er merkte, dass sie keine Lust hatte, sich vor einem Live-Publikum so freizügig zu präsentieren.“ Doch was vielleicht verwundern mag: Es war nicht nur Usher, sondern auch die Besucherin, die in den sozialen Medien zum Teil heftig attackiert wurde.

Konzert-Besucherin unter Beschuss Vorgeworfen wurde ihr unter anderem, sie hätte nicht zusagen sollen, auf die Bühne zu gehen, wenn sie nicht dort sein wollte. Die Besucherin, die in die unangenehme Situation verwickelt worden war, wehrte sich später auf Social Media gegen die Kritik. „Erstens: NIEMAND hat einen Auftritt abgelehnt“, schrieb die Frau namens Gabrielle Cheyenne. „Ich sah verdammt gut aus, glaubt ihr etwa, ich hätte mich vor TAUSENDEN von Menschen verstecken wollen?“