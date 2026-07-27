Emma Roberts hat geheiratet: Fotos von Brautkleid und Hochzeit von Julia Roberts Nichte
Am Samstag, dem 25. Juli, heiratete Emma Roberts den Schauspieler Cody John in einer privaten Residenz in Idaho. Die Schauspielerin und der Schauspieler, die ihre Beziehung 2022 öffentlich gemacht hatten, waren seit Juli 2024 verlobt.
Ein erster Blick auf Emma Roberts Brautkleid
Fotos, die auf dem Instagram-Account DeuxMoi veröffentlicht wurden, zeigen das Brautpaar bei der romantischen Zeremonie, die im Freien stattfand (zu sehen hier). Zu sehen ist auch, wie sich Braut und Bräutigam nach dem Jawort küssen.
Roberts trug an ihrem großen Tag ein fließendes, weißes, maßgeschneidertes Kleid, das laut Vogue von Monique Lhuillier designt wurde. Dazu kombinierte die 35-Jährige einen transparenten Schal und einen langen Schleier. Bei der After-Party trug sie ebenfalls ein Kleid der Designerin - allerdings in Schwarz (zu sehen unten). John traute sich in einem braunen Anzug.
Roberts und John heirateten Berichten zufolge im Kreise ihrer engsten Freunde und Familie. Roberts’ Tante Julia Roberts und ihr Ehemann Danny Moder nahmen laut Fotos, die Page Six vorliegen, an den Hochzeitsfeierlichkeiten teil. Vater des „American Horror Story“-Stars ist Julia Roberts Bruder Eric Roberts.
Julia Roberts wohnte dem Jawort in einem sommerlichen, blauen Kleid mit Polka-Dot-Muster bei.
Wie Vogue berichtet, waren bei Roberts letzter Anprobe des Hochzeitskleides im Brautsalon von Monique Lhuillier in Los Angeles vergangene Woche neben der Designerin selbst auch Emmas Stylistinnen – und Brautjungfern – die Schwestern Brit und Kara Elkin anwesend, die sie bei der Zusammenstellung ihrer Hochzeitsgarderobe unterstützt hatten.
Auch ihre Mutter Kelly Cunningham, ihre Schwester Grace Nickels, ihre Cousinen Charlotte Long und Daphne Merrymen sowie ihre Freundinnen Ally Gasparian und Lily Kershaw waren bei der Anprobe dabei. Daher kann angenommen werden, dass auch sie bei der privaten Zeremonie in Idaho anwesend waren und es sich um ein Familienfest im großen Stil gehandelt hat.
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