Emma Roberts hat geheiratet: Fotos von Brautkleid und Hochzeit von Julia Roberts Nichte

Am Samstag, dem 25. Juli, heiratete Emma Roberts den Schauspieler Cody John in einer privaten Residenz in Idaho. Die Schauspielerin und der Schauspieler, die ihre Beziehung 2022 öffentlich gemacht hatten, waren seit Juli 2024 verlobt.

Ein erster Blick auf Emma Roberts Brautkleid

Fotos, die auf dem Instagram-Account DeuxMoi veröffentlicht wurden, zeigen das Brautpaar bei der romantischen Zeremonie, die im Freien stattfand (zu sehen hier). Zu sehen ist auch, wie sich Braut und Bräutigam nach dem Jawort küssen.

Roberts trug an ihrem großen Tag ein fließendes, weißes, maßgeschneidertes Kleid, das laut Vogue von Monique Lhuillier designt wurde. Dazu kombinierte die 35-Jährige einen transparenten Schal und einen langen Schleier. Bei der After-Party trug sie ebenfalls ein Kleid der Designerin - allerdings in Schwarz (zu sehen unten). John traute sich in einem braunen Anzug.