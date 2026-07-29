Adelsexpertin: Williams und Kates moderner neuer Ansatz, ihre Kinder zu schützen

Im weißen Hemd und dunklen Anzug posierte Prinz George am 22. Juli auf seinem offiziellen Porträt zum 13. Geburtstag und sah dabei schon fast wie ein kleiner König aus. Das Foto entstand bei der Geburtstagsparade des Königs „Trooping the Colour“, so die britische Nachrichtenagentur PA. Zuletzt hatte sich George an der Seite seiner Eltern Prinz William und Prinzessin Kate beim Tennisturnier in Wimbledon gezeigt. Über dem Foto, das der Kensington-Palast auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte, hieß es schlicht: „Happy 13th Birthday, George!“, versehen mit einem Partykracher-Emoji.

„Royal mit kleinem ‚R‘“ Am selben Tag postete der Palast dann noch ein Video, das eine legere Seite des Prinzen zeigte: George ist in dem Clip etwa Cricket spielend und in Freizeitkleidung mit Bruder Louis auf Felsen kletternd zu sehen. Dass in beiden Postings davon abgesehen wurde, Georges Prinzentitel zu nennen, spräche laut Adelsexpertin Jennie Bond Bände. Im Gespräch mit der britischen Zeitung Mirror analysierte sie: „Ich finde es toll, dass sie ihn - und ihre anderen Kinder - einfach mit ihren Vornamen ansprechen, ohne die Förmlichkeit oder Überheblichkeit, die mit der Verwendung ihrer Titel einhergeht. Das setzt einen neuen Akzent, von dem William gesprochen hat: royal zu sein, aber mit kleinem ‚R‘.“

Georges „Übergang vom Kind zum Teenager“ Es verweise auf einen modernen Ansatz, und: „Für William und Kate ist es eine Möglichkeit, ihre Kinder zu schützen, und das funktioniert gut. Das liegt zum Teil daran, dass Bilder von ihnen ganz offensichtlich recht entspannt und ungezwungen sind. Und dieses Jahr haben wir ein bisschen von beidem bekommen: das lustige Video von George im Urlaub mit seinen Geschwistern und das viel elegantere Bild in seinem Anzug (glücklicherweise ohne Krawatte!)“, so Bond. „Diese Bilder werden Teil der Geschichtsbücher sein, daher nehme ich an, dass es wichtig ist, diesen reizenden kleinen Buben allmählich als zukünftigen König zu sehen. Das Bild von ihm im Anzug unterstreicht seinen Übergang vom Kind zum Teenager.“