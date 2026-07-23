Wer bei Prinzessin Kates und Williams Kindern angeblich das Sagen hat

Die britische Prinzessin Charlotte ist gerade einmal elf Jahre alt, hat aber genaue Vorstellungen von einem Auftritt als Royal.

„Form der Unterstützung“

Der britischen Körperspracheexpertin Judi James zufolge hat die junge Prinzessin auch im Geschwisterverband einiges zu sagen. „Wir sehen gut, wie Charlotte ihre beiden Brüder im Auge behält“, analysiert James in der TV-Doku „Prince George at 13: The Next Generation“ der Nachrichtenplattform Express zufolge.

„Was ich wirklich faszinierend fand, ist nicht so sehr, dass sie das tut, sondern für mich ist es die Art und Weise, wie sie sie leicht anstupst und antippt, woraufhin beide sofort gehorchen. Kinder in diesem Alter antworten normalerweise, wenn ein jüngeres Geschwisterkind sagt: ‚Nimm die Arme runter‘, mit: ‚Für wen hältst du dich eigentlich?‘ Aber sie nehmen es absolut an, und ich denke, das wird für die Dynamik sehr wichtig sein, weil sie das als eine Form der Unterstützung sehen werden.“

Auch König Charles wird von seiner Schwester Anne tatkräftig unterstützt und bei zahlreichen Veranstaltungen vertreten.