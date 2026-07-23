Wer bei Prinzessin Kates und Williams Kindern angeblich das Sagen hat
Die britische Prinzessin Charlotte ist gerade einmal elf Jahre alt, hat aber genaue Vorstellungen von einem Auftritt als Royal.
„Form der Unterstützung“
Der britischen Körperspracheexpertin Judi James zufolge hat die junge Prinzessin auch im Geschwisterverband einiges zu sagen. „Wir sehen gut, wie Charlotte ihre beiden Brüder im Auge behält“, analysiert James in der TV-Doku „Prince George at 13: The Next Generation“ der Nachrichtenplattform Express zufolge.
„Was ich wirklich faszinierend fand, ist nicht so sehr, dass sie das tut, sondern für mich ist es die Art und Weise, wie sie sie leicht anstupst und antippt, woraufhin beide sofort gehorchen. Kinder in diesem Alter antworten normalerweise, wenn ein jüngeres Geschwisterkind sagt: ‚Nimm die Arme runter‘, mit: ‚Für wen hältst du dich eigentlich?‘ Aber sie nehmen es absolut an, und ich denke, das wird für die Dynamik sehr wichtig sein, weil sie das als eine Form der Unterstützung sehen werden.“
Auch König Charles wird von seiner Schwester Anne tatkräftig unterstützt und bei zahlreichen Veranstaltungen vertreten.
Charlotte wurde am 2. Mai 2015 in London geboren. Ihre Eltern präsentierten ihr Neugeborenes damals vor dem St. Mary’s Hospital. Der Name wurde später bekanntgegeben: Charlotte Elizabeth Diana. Erinnert wird damit auch an Williams Großmutter, die verstorbene Königin Elizabeth II., und an seine Mutter Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Sie ist aktuell die Dritte in der britischen Thronfolge - nach Papa William und Bruder George.
Dass sich Charlotte kein Blatt vor den Mund nimmt, bewies sie auch bei der Beerdigung ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. Sie habe ihren älteren Bruder George dort etwa an das Protokoll erinnert, schrieb die britische Zeitung Mirror. Als der Sarg der Königin vorbeizog, habe sie ihm gesagt: „Du musst dich verbeugen.“ George folgte der Anweisung seiner Schwester und senkte als Zeichen des Respekts den Kopf, heißt es in dem Bericht.
George geht nach Eton
George (13) wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen. Davor besuchte George noch gemeinsam mit seinen Geschwistern Charlotte und Prinz Louis die Lambrook School westlich von London. Auch Prinz William und sein Bruder Harry besuchten das renommierte College, das nahe Schloss Windsor liegt.
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